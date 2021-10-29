أرنولد شوارزنيغر: بعض رؤساء دول إما "كاذبون" أو "أغبياء"

أكد نجم أفلام الحركة الأمريكي الشهير، أرنولد شوارزنيغر، أن رؤساء الدول الذين يحذرون من أن مواجهة أزمة المناخ ستضر بالاقتصاد هم إما "كاذبين" أو "أغبياء".

وأعرب في تصريحات لـهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من اندهاشه من "كل هذه البلدان التي تأتي وتلقي خطابات في المؤتمرات والمنتديات المناخية، ولا تحقق شيئا في النهاية".

وتابع: "سوف لن نزول ولم نفقد وظائفنا بسبب التحول في البيئة وكل هذه الأشياء الأخرى، إنهم كاذبون أو مجرد أغبياء ولا يعرفون ما هو الحل، إن الأمر كله يتعلق بالجرأة للقيام بتلك الجهود".

ولم يذكر أرنولد شوارزنيغر (74 عاما) أي دولة محددة في تصريحاته الإعلامية.

وشدد بطل أفلام الخيال العلمي "ترمينيتور" والسياسي التابع للحزب الجمهوري إن السياسات البيئية التي أقرها بصفته حاكم ولاية كاليفورنيا في الفترة من عام 2003 إلى عام 2011، أثبتت أنه "عندما تصبح صديقا للبيئة تكون أفضل من يخلق فرص عمل"، بحسب قوله.

وأكد شوازرنيغر، وهو بطل كمال أجسام سابق، أنه "لن يكون هناك ضرر من استبدال سيارة طراز "هامر" بقوة 300 حصان تعمل بالديزل بسيارة كهربائية تبلغ قوتها 480 حصانا، أو التقليل من تناول اللحوم بنسبة 70 في المئة أو 80 في المئة، بل سينتج عن هذا فوائد صحية وإطالة في عمري".

وتأتي تصريحات أرنولد شوارزنيغر قبل انعقاد قمة المناخ العالمية "كوب 26" في غلاسكو الأسكتلندية، في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.