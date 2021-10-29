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    رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس

    نجيب ساويرس يكشف عن أسعار وجبات عشائه... وسر ارتدائه بلوفر "بطوط"... فيديو

    © AFP 2021 / PATRICK BAZ
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    كشف الملياردير، رجل الأعمال المصري، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، نجيب ساويرس، خلال لقائه مع فضائية "إم بي سي مصر 2"، عن العديد من الأسرار في حياته، وكذلك جوانب خفية عن شخصيته.

    أبنائي ليسوا مبذرين

    أكد نجيب ساويرس في تصريحاته لـ"إم بي سي مصر 2" إنه "شخص مجازف في قراراته، التي غالبا ما تكون صحيحة بنسبة 80 أو 90 بالمئة".

    وأوضح أنه "لا يشتري أشياء أسعارها مبالغ فيها، ولا يقرر شراء شيء إلا بعد أن يعرف ثمنه".

    وأشار إلى أن "أبناءه ليسوا مبذرين وحريصين جدا في نفقاتهم، وذلك بفضل تربية والدتهم لهم، بينما هو يحاول أن يدفعهم للاستمتاع بالحياة".

    وتابع لافتا إلى أن "ابنه اشترى سيارة أثناء سفره في الخارج بعد سنوات عديدة من إقناعه له، وكان يستقل المواصلات العامة".

    وعن السر وراء نشره صورة له لمتابعيه على "السوشيال"، التي يظهر فيها وهو يرتدي كنزة "بطوط"، أكد نجيب ساويرس أنه من محبي مجلة "ميكي" وشخصيات "ديزني"، ولفت إلى أن ارتدائه لتلك الملابس تجعله يشعر أنه ما زال طفلا صغيرا مثما هو في داخله.

    "الأصفار أصبحت كثيرة جدا"

    كشف نجيب ساويرس في تصريحاته لفضائية "إم بي سي مصر 2" أنه "عادة ما يتناول الإفطار والغذاء عند والدته، ولكن عندما يتناول طعام العشاء خارج المنزل فإنه ينفق ما يقرب من 3 آلاف أو 4 آلاف جنيه مصري".

    وتابع لافتا إلى أن الأسعار في الوقت الحالي أصبحت غالية، وأن "الأصفار زاد عددها بشكل ملحوظ في الأسعار"، بحسب تعبيره.

    ولفت إلى أن "أول مصروف في حياته كان 2 جنيه فقط، وكان هو أقل شخص في المدرسة يحصل على ذلك الرقم".

    وعن أسوأ العادات في شخصيته، أفصح ساويرس أنه "عادة ما يتحدث عن نفسه، ولا يسامح إلا نادرا، وأنه أحيانا لا يراعي مشاعر من أمامه عندما ينطق بملاحظة حساسة عنه، كما أنه عادة لا يتقبل النقد بصدر رحب".

    موقف مع عامل البوفيه

    كشف نجيب ساويرس في لقائه مع "إم بي سي مصر 2" أنه في إحدى المرات طرد مدير بسبب رفضه الاعتذار لعامل بوفيه من النوبة، وساهم في تربيته، ويعمل لديه منذ 20 عاما.

    وقال ساويرس إن المدير أهان الرجل وسبّه، فطلب منه أن يعتذر لعامل البوفيه، ولكن المدير رفض، فما كان منه إلا أن طرده من العمل.

    وأكد نجيب ساويرس في تصريحاته أنه شديد الحماس تجاه القضايا التي تتعلق بالظلم.

    "لست سوبر مان"

    قال نجيب ساويرس في تصريحاته المتلفزة إنه يتلقى 1000 طلب مساعدة يوميا، ويحاول أن تكون استجابته لشخص واحد فقط وبطريقة تضمن الخصوصية، مؤكدا أنه ليس البطل الخارق "سوبر مان" لكي يلبي هذا العدد الكبير في اليوم، ولفت إلى وجود "مؤسسة ساويرس للأعمال الخيرية" لتتولى تلقي مثل تلك الطلبات وباحترافية.

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