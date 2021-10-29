إليسا: "خربوا لبنان" و"ياخدونا بالقوة" إلى حضن إيران

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأزمة المتفاقمة بين بلادها والسعودية بعد استدعاء الأخيرة سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في الرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة.

وقالت إليسا في تغريدة على حسابها في موقع تويتر، تضمنت إشارة (منشن) إلى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي كان سببا في الأزمة الأخيرة مع الرياض.

وقالت الفنانة اللبنانية: "الشعب عن يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصبو حالن مسؤولين علينا".

وأضافت أن هؤلاء المسؤولين: "خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران".

وختمت إليسا تغريدتها بالقول: "أنتم (أيها المسؤولون) بلا كرامة وبلا ضمير، لازم اليوم تستقيلوا".

الشعب عن يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلو@GKordahi — Elissa (@elissakh) October 29, 2021

وتفاقمت الأزمة بين لبنان والسعودية، واستدعت الأخيرة مساء اليوم الجمعة سفيرها لدى بيروت، وطلبت من سفير لبنان لديها مغادرة المملكة في غضون 48 ساعة.

حكومة المملكة تستدعي السفير في لبنان للتشاور.. ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ (48) ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة pic.twitter.com/5OmJHjgdMf — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 29, 2021

كما قررت وزارة الخارجية السعودية، على ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (واس)، وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وأضاف أنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته حال أدلى بها خلال تواجده في منصبه الرسمي.