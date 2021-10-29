سر الخوف التلقائي والشديد من "البهلوانات"... دراسة تجيب عن السؤال المحير لسنوات

كشف عدد من علماء النفس عن جميع الأسباب وراء واحد من الألغاز المحيرة، وهي الخوف الشديد من البهلوانات والمهرجين بمجرد رؤيتهم، على الرغم من أنهم مصدر سعادة وبهجة في السيرك وحفلات أعياد الميلاد.

ويعتبر الكثير من الناس أن المهرجين يحملون جانبا شريرا مرعبا، وهو ما يمنحهم شعورا بعدم الارتياح يسمى في علم النفس باسم "الكولوفوبيا"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الغموض

يؤكد مرشد ومعلم الرهاب، آدم كوكس، أنه لا يوجد أحد يولد ومعه خوف من المهرجين، وأن هناك خوفان لا ثالث لهما يولد الإنسان بهما، وهما الخوف من الضوضاء العالية والخوف من السقوط.

ويرى كوكس أن خوف الإنسان من المهرجين قد ينشأ في سن مبكر، وذلك لما تحمله ملامحهم من غموض، إذ أن وجوههم محجوبة بالماكياج أو القناع، ما يجعل قراءة تعابيرهم ونواياهم صعبة.

وتتفق في هذا الرأي، الدكتورة فرانسيس ماراتوس، من جامعة ديربي، التي تشير إلى أن "الوجوه هي واحدة من أهم إشارات الاتصال غير اللفظية لدينا، ونحن نستخدم الوجوه لفهم وتفسير ما يفكر فيه الناس ودوافعهم".

وتابعت موضحة: "غالبا ما يبدو المهرجون كما لو أن لديهم ابتسامة مجمدة، لذا لا يمكنك رؤية ما يفكرون فيه حقا أو ما هي دوافعهم.

Hallowe'en is Sunday, so why not have a scary movie night with Get Out, written and directed by Jordan Peele.

It's one of many spooky movies offered by our Audio Cine online collection.

It may be more frightening than clowns.



Maybe.https://t.co/FoyKZDV0jC#DouglasIsMyLibrary pic.twitter.com/QWa5Zys1tE — Douglas College Library (@Douglas_Library) October 29, 2021

تفاصيل مبالغ فيها

يقول البروفيسور، مارك غريفيث، وهو عالم النفس المعتمد في جامعة نوتنغهام ترينت، إن "المهرجين يتمتعون بتفاصيل مبالغ فيها قد تكون مثيرة للقلق والخوف، مثل الوجه والشعر والقدمين، والأنوف الضخمة والأفواه المخيفة والأحذية الضخمة الطويلة، وهي تفاصيل قد تكون مخيفة لبعض الناس"، بحسب رأيه.

وفي سياق متصل، تقول الدكتورة ماراتوس إن

"أحد أسباب خوف الناس من المهرجين هو حقيقة أن الناس يدركون أنهم يجب أن يكونوا مثل البشر، لكنهم في الواقع لا يبدون على ما يرام، وبدلا من ذلك يبدون بشعين، وغالبا ما تكون وجوههم مشوهة".

بينما قال آدم كوكس إن المهرجين غالبا ما يتم "تجريدهم من إنسانيتهم" بسبب ماكياجهم.

أفلام هوليوود ووسائل الإعلام

عامل رئيسي آخر وراء الخوف من المهرجين، وهو كيفية تصويرهم في السينما ووسائل الإعلام، بحسب آدم كوكس.

وتابع أنه "تم تضخيم الخوف من المهرجين أكثر بعد إصدار رواية الرعب الشهيرة "It"، للكاتب الأمريكي، ستيفن كينغ، التي نُشرت في عام 1986، وتدور أحداثها حول وحش متنكر في صورة مهرج مختبئ في بالوعة لكي يصطاد الأطفال ويقتلهم.

What's your Favorite adaptation of IT by Stephen King?

IT the mini-series 1990

IT Chapter One movie 2017

IT Chapter Two movie 2019

Me personally it's my Favorite Stephen King story of all time i Love both versions so much!!!!! pic.twitter.com/Bwsxwirt0L — Korey Beaty (@beatykorey1) October 29, 2021

ويتفق في هذا الرأي، البروفيسور مارك غريفيث، الذي يعتبر أن عاصمة السينما الأمريكية هوليوود مسؤولة جزئيا عن رهاب المهرجين، بسبب سلوكهم الشرير في الأفلام، مثل "الجوكر" في أفلام "باتمان".

متى بدأ رهاب المهرجين في الانتشار؟

يعتقد آدم كوكس أن رهاب المهرجين والبهلوانات بدأ في الانتشار منذ ستينيات القرن الماضي، بداية من جرائم القاتل المتسلسل، جون واين جاسي، الذي كان يعمل بدوام جزئي كمهرج، وتم إعدامه بالحقنة المميتة في عام 1994، بسبب قتله للعديد من الأطفال، ومرورا برواية "It"، والأفلام التي أبطالها هم سفاحين مختبئين وراء أقنعة، مثل "جيسون فورهيز" و"فريدي كروغر" و"سكريم".

John Wayne Gacy murder victim named 45 years after vanishing https://t.co/6DSZrMXK8C — BBC News (World) (@BBCWorld) October 25, 2021

The thing about purported villains in fiction is that they sometimes see the truth more clearly than anyone else. For instance: Joker, Dark Knight. pic.twitter.com/jvByVQZkGH — Vomir (@Vomir5) October 26, 2021

كيفية الوقاية من رهاب الكولوفوبيا؟

ينصح آدم كوكس أن الطريقة للوقاية من رهاب الكولوفوبيا هي بتجنب المهرجين، وذلك بعدم الذهاب إلى السيرك، وعدم مشاهدة فيلم مخيف، والبقاء داخل المنزل أثناء الاحتفال بعيد الهالوين.

كما يرى كوكس أنه يجب على الذي يخافون من المهرجين أن ينظروا إلى حقيقة الشخص المختبئ خلف الماكياج، والذي غالبا ما يكون حزينا وتعيسا في حياته، بحسب رأيه، وذلك من أجل التعاطف معه وليس الرهبة منه.