امرأة بريطانية تصدم بوجود 30 ألف نحلة في جدار منزلها...صور

صُدمت امرأة بريطانية عندما عثرت على مستعمرة ضخمة تضم أكثر من 30 ألف نحلة تعيش في جدار منزلها.

واستدعت المرأة على الفور مربي النحل المختص ألفريد فريد ليسيطر على النحل في المنزل، وقال المربي لصحيفة "mirror" البريطانية: "كثير من الناس يخلطون بين نحل العسل والدبابير"،

Homeowner stunned to find enormous 30,000 bee colony living in her wall https://t.co/EPT1Z2j9Pg pic.twitter.com/LL4Jy8hW2a — The Mirror (@DailyMirror) October 30, 2021

وقال "​اعتقدت صاحبة المنزل أن لديها دبابير واستدعتني لقتلها".

وأضاف: "لقد لاحظتها لبضعة أشهر واعتقدت أنها دبابير وتمنت أن تموت، لم تكن الخلية مرتفعة جدًا لذا تمكنت من الوصول إليها بالوقوف على سطح المرآب".

وأكد فريد إنه بمجرد تحديد موقع الخلية، كان عليه إزالة الكسوة من جانب المنزل للوصول إلى النحل.