تحرك إسرائيلي لتغيير اسم فيسبوك الجديد بسبب معناه بالعبرية

أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ تغيير اسم فيسبوك (الشركة الأم) إلى "ميتا - Meta" ابتداءً من يوم الخميس الماضي، مع احتفاظ المواقع بأسمائها كما هي.

وأثار اسم فيسبوك الجديد سخرية الإسرائيليين ولدى المتحدثين بالعبرية بسبب معنى الاسم الجديد "ميتا" والذي يعني باللغة العبرية "ميت".

وكتبت منظمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا"، التي تعمل على ضمان دفن لائق لمن يتوفى من اليهود، والتي كتبت بدورها على تويتر: "لا تقلقوا، نحن نعمل على ذلك".

من جانبها كتبت الخبيرة التقنية، نيريت فايس، على "تويتر" أن اسم الشركة الجديد سيكون موضوعا للسخرية لسنوات طويلة بسبب معناه في العبرية".

In Hebrew, *Meta* means *Dead*

The Jewish community will ridicule this name for years to come. — Nirit Weiss-Blatt, PhD (@DrTechlash) October 28, 2021

وقدم زوكربيرغ شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة "ميتا" تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني "ما بعد". مضيفا أن الأسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

وفور إعلان زوكربيرغ، أظهرت بيانات ارتفاع أسهم "فيسبوك" بنسبة 3 في المئة تقريبًا على ضوء إعادة تسمية الشركة.