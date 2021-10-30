خبير طبي: مسار الإصابة بفيروس كورونا قد تغير مع التحولات التي رافقته

أعلنت دكتورة متخصصة بالأمراض المعدية أن مسار الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تغير وتبدل، وذلك بسبب التحولات الجذرية التي لحقت بالفيروس نفسه.

وقالت الطبيبة الروسية أناستاسيا بوفتورينكو خلال مقابلة مع موقع طبي روسي أن مسار الإصابة بالفيروس قد خضع لتغييرات معينة في أعراضه.

وأشارت الطبيبة أن الأعراض تغيرت على مدى أربع موجات من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الطبيبة بهذا الصدد قائلة: "من المستحيل اليوم التنبؤ بحالة الشخص المريض من خلال مؤشرات تلف الرئة، حيث أن إصابة الرئة بنسبة 5-10٪ يمكن أن تسبب الحمى".

واعتبرت الطبيبة أن عدم وجود أعراض كانت نموذجية في الموجة الأولى من الإصابة بفيروس كورونا، أما اليوم لا يعاني الكثير من الناس بفقدان حاسة الشم والذوق عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.