دب يغافل صيادا في مخبئه فوق الشجرة ويعضه في ظهره... فيديو

كشف فيديو جديد، عن قيام دب أسود في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بمغافلة صياد غزلان في مخبئه فوق الشجرة وعَضِّه في ظهره.

وحسب الفيديو الذي نشرته الأمريكية جينيفر هوف، ظهر الدب الأسود يتجول أسفل شجرة كان يتمركز فوقها صياد الغزلان، دالتون روتش.

ووثقت هوف لقاءه مع الصياد، مؤكدة أن "الدب تسلق الشجرة وباغت الصياد وقام بتذوقه"، على حد قولها، فيما قال الصياد إنه من الصعب وصف الكلمات، مشيرا إلى عضة في ظهره من دب أسود يزن قرابة 13 كيلوغراما.

وأضاف دالتون روتش، أن "الوقت بين تواجد الدب تحت الشجرة ووصوله إلى خلفه استغرق 15 ثانية"، مؤكدا أنه قام بالصياح والصراخ ومع ذلك بقي الدب نصف ساعة في المكان، قبل أن يرحل.

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