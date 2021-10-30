الثلج يكسو الصحراء... مشهد نادر جنوب مطروح المصرية... فيديو

في مشهد نادر، اكتست صحراء محافظة مرسى مطروح في أقصى شمالي مصر بالثلوج، ما حدا بعشاق التصوير إلى توثيق هذا الحدث غير المعتاد.

وسقطت اليوم السبت، أمطار مصحوبة بعاصفة بردية على مطروح، خاصة جنوب المدينة بالقرب من شركة البترول، بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة الأرصاد المصرية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن خلية رعدية قوية تتقدم الآن إلي مدينة العلمين (شرق مطروح أقصى شمال غربي البلاد) يصاحبها سقوط للأمطار الرعدية الغزيرة.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة، أن تصل الخلايا الرعدية إلى مدينة مطروح والتي تبعد عنها حاليا بضعة كيلومترات.

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