ويل سميث يكشف عن محاولته الانتحار وكيف فقد "كرشه" المثير للجدل... فيديو

وجاء اعتراف سميث (53 عاما) في الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي جديد سيعرض على موقع "يوتيوب" الشهر المقبل، والذي يتتبعه وهو يحاول خسارة 20 رطلا في 20 أسبوعا أثناء إنهائه كتابة مذكراته.

ويقول ويل سميث في إعلان البرنامج: "عندما بدأت تصوير هذا الفيلم، اعتقدت أنني سأكون في أفضل شكل في حياتي جسديًا، ولكن عقليا كنت في مكان آخر، وانتهى بي الأمر باكتشاف الكثير من الأشياء المخفية عن نفسي".

وأضاف أن كتابة مذكراته بمثابة استكشاف لحياته وأشياء كثيرة لا يعرفها الناس عنه.

ثم يظهر ويل سميث في إحدى اللقطات باكيا أمام أبنائه الثلاثة تراي وجايدن وويلو، ويصارحهم أنه فكر في الانتحار.

ولم يوضح إعلان الفيلم الوثائقي الفترة المحددة في حياة ويل سميث التي راودته فيها أفكار الانتحار.

ويحمل الفيلم الجديد اسم "The Best Shape of my Life"، وسيعرض على "يوتيوب" في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، صارح ويل سميث متابعيه على موقع "إنستغرام"، البالغ عددهم 55.6 مليون متابع بأنه يعتزم البدء في نظام علاجي بعد زيادة وزنه أثناء فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وأنه سيتعاون مع يوتيوب لتوثيق العملية.

وفي نفس الشهر، شارك ويل سميث صورة له بدا فيها بكرش، وعلق عليها: "أنا في أسوأ قوام لي بحياتي"، وحازت على إعجاب الملايين.

وكان ويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث، أثارا جدلا الشهر الماضي، عندما صرحا أنهما اتفقا على عدم ممارسة الزواج الأحادي، وهو الزواج من نفس الشخص طوال الوقت، لاعتقادهما أن "الزواج ليس سجنا".

لكن أكد سميث في تصريحاته أنه لا ينصح جميع المتزوجين بتلك الطريقة التي يتبعها مع زوجته.