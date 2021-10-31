أول تعليق من الممثل بالدوين بعد حادث إطلاق النار

علق الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، على حادثة المأساة التي حصلت في موقع تصوير فيلم "الصدأ"، والتي انتهت بمقتل مصورة برصاصة حقيقية.

وجاءت تصريحات بالدوين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية بعد توقفه على الطريق للرد على بعض الصحفيين حيث قال "هذه أمريكا كم عدد القتلى؟ ملايين على مدى 75 عاما الماضية؟ وفي جميع الحالات تقريبا دون عواقب".

وأكد بالدوين أنه يؤيد تشديد قواعد التعامل مع الأسلحة، مشيرا إلى أنه مُنع من التعليق على التحقيق الذي لم يصل بعد إلى مرحلة الاتهام.

أما بالنسبة للتصوير اعتبر بالدوين أنها ستستأنف في القريب العاجل وقال عن الضحية: "كانت صديقتي في اليوم الذي أتيت فيه لبدء التصوير دعوتها لتناول العشاء مع مخرجنا. كنا فريقًا منسقًا للغاية لصنع الفيلم معًا".

وحدثت مأساه عند تصوير فيلم "رست" عندما أطلق النار أليك بالدوين، الذي يلعب الدور الرئيسي، من مسدس. كان من المفترض أن يكون السلاح مذخرا بخراطيش صوتية، لكن كان بداخله خراطيش حقيقة. أصيبت المصورة غالينا هاتشينز بجروح خطيرة وتوفيت في المستشفى، وأصيب المخرج جويل سوزا برصاصة في الترقوة.