بيومي فؤاد ينفي وصف تركي آل الشيخ له بـ"تافه" بعد الإعلان الذي أغضب السعوديين... فيديو

نفي الفنان المصري الكوميدي، بيومي فؤاد، وصف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ له بـ"التافه"، بعد عرض إعلانه الخاص بأحد مطاعم الشاورما، والذي أثار غضب السعوديين.

وأوضح فؤاد في مداخلة هاتفية له مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، أمس السبت، أن ما وصفه تركي آل الشيخ بـ"التافه" هو إعلانه وليس شخصه.

وأكد بيومي فؤاد أن تركي آل الشيخ له الحق في وصف الإعلان بـ"تافة ومسيء ودمه ثقيل"، وذلك في حال أنه إعلان، موضحا أنه ليس إعلانا دعائيا، وإنما هو مجرد مقطع فيديو طلب منه صاحب المطعم أن يردد فيه إحدى إفيهاته الكوميدية لكي ينشرها بصورة خاصة وليس للجمهور العام.

وقال بيومي فؤاد مستنكرا: "أين الإعلان فيما قلته، المسألة كلها كانت مجرد دعابة وضحك، ولا أحد يسمح لنفسه أن يردد مثل هذا الكلام في إعلان رسمي".

وجدد بيومي فؤاد في مداخلته الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" اعتذاره للشعب السعودي في حال أن ما قدمه هو إعلان تجاري، ولكنه لم يكن كذلك.

وكان الفنان المصري، بيومي فؤاد، أكد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الجمعة، أن الفيديو الذي تم تصويره داخل محل الشاورما وأغضب السعوديين لم يكن إعلانا، ولكن "أصحاب المطعم طلبوا منه عمل هذا الإفيه" على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي.

وتابع فؤاد مشددا في بيانه أنه لم يكن يتخيل أن الفيديو سيستخدم لدعاية المطعم باسمه.

وأضاف أنه تفاجأ مثل الجمهور عند مشاهدته للفيديو، وأعلن رفضه نسب هذا الإعلان لشخصه احتراما لجمهوره، ليس فقط في السعودية وإنما في كل الوطن العربي.

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