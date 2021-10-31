خروج المئات إلى الشوارع احتفالا بخروج نجل شاروخان من السجن بكفالة في قضية المخدرات... فيديو

خرج آريان خان، نجل نجم بوليوود الشهير، شاروخان، من السجن، أمس السبت، بكفالة في قضية المخدرات المتهم بها.

وتم استقبال آريان خان بالرقص والمفرقعات النارية بعد خروجه من السجن، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع من اعتقاله خلال مداهمة مخدرات على سفينة سياحية في مومباي كان متواجدا على متنها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

واحتشد المئات من محبي شاروخان، واصطفوا لتحية آريان خان لدى وصوله إلى منزله في مومباي.

Here are visuals from the street outside #ShahRukhKhan’s residence Mannat where media, police officials and supporters are gathered as #AryanKhan got released from jail today. pic.twitter.com/T2vmpKR470 — Filmfare (@filmfare) October 30, 2021

The crowd is for @iamsrk's son. Bollywood has superstars who are still craving for such a crowd.pic.twitter.com/d7nytgALxq — JUST A FAN. (@iamsrk_brk) October 30, 2021

وأصدرت محكمة بومباي العليا، يوم الخميس، قرارا بإطلاق سراح آريان خان البالغ من العمر 23 عامًا بكفالة، لكنه قضى ليلتين أخريين في سجن طريق آرثر بالمدينة، وذلك لأن أوراقه لم تكن وصلت إلى سلطات السجن بحلول الموعد النهائي.

وتم اعتقال آريان خان و7 آخرون في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عندما داهم قسم مكافحة المخدرات حفلة أقيمت في سفينة سياحية فاخرة، وعثروا على مخدرات على متنها، واحتُجز في السجن منذ 8 أكتوبر.

وذكرت وكالة المخدرات الهندية أن لديها أدلة في شكل رسائل عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" بشأن تورط آريان خان في تجارة المخدرات غير المشروعة.

وقال موكول روهاتجي، محامي آريان خان، للمحكمة في دفاعه عنه إن وكالة المخدرات لم تعثر على أي مخدرات في حوزة موكله، وأن تواصله مع تجار مخدرات هو أمر غير صحيح، كما وصف الاعتقال أنه "تعسفي"، وأضاف أنه لم يتم إجراء فحص طبي لخان من أجل إثبات تعاطيه للمخدرات.

وسيطرت القضية على عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي في الهند، وانقسم معجبو شاروخان ما بين المطالبة بالإفراج عن نجله، بينما دعا آخرون إلى مقاطعة أفلامه.

وشاروخان البالغ من العمر 55 عاما هو أكثر الممثلين المحبوبين في الهند، ويعرف باسم "ملك بوليوود"، ولعب بطولة أكثر من 105 أفلام على مدار ما يقرب من 3 عقود.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من شاروخان حتى لحظة كتابة هذه السطور بشأن قضية نجله.