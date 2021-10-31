مرآب يخصص أماكن معينة لوقوف سيارات النساء... فيديو

انتشر مقطع فيديو على موقع "تيك توك"، وثق من داخل مرآب للسيارات، يحوي على رسوم خاصة تعرف السيدات بالأماكن المخصصة لهن.

ونشرت سيدة تدعى ناتاشا جاليير من مدينة بيرث الأسترالية، مقطع الفيديو من داخل مرآب متعدد الطوابق، مصحوبا بتعليق "لا أعرف ما ينبغي أن نفعل، نكون سعداء أو خائفين من وجود موقف خاص للنساء".

ويظهر مقطع الفيديو الذي حصد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، جدرانا مطلية باللون الوردي ولافتات توجه السائقات نحو موقفهن المخصص".

يشار إلى أن دراسة أسترالية، نشرت في وقت سابق، أكدت أن الرجال هم أكثر تسببا بحوادث السير من النساء.