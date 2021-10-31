إسباني يقتحم بسيارته مستشفى في المغرب والسبب سوء معاملة الحرس.. فيديو

وحسب ما نشره موقع هسبريس فإن سائحا إسبانيا اقتحم بسيارته أبواب مستشفى الشيخ زايد بالرباط، وهو ما أحدث حالة من الهلع بين صفوف العاملين.

ووفقا للمصادر، التي نقل عنها الموقع المغربي، فإن السائح المغربي كان يتابع حالة والدة زوجته التي يتم علاجها في المستشفى المغربي.

وقالت وسائل إعلام إن السائح الخاضع للتوقيف الآن من قبل السلطات كان قد لفت إلى أنه تلقى معاملة سيئة من الحرس اضطرته لفعل ذلك.