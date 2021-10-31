والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مجددا ويكشف سبب توتر العلاقة بينهما

جدد الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، مهاجمة ابنته، كاشفا تفاصيل جديدة حول سبب توتر علاقتهما وقيامه بمعاتبتها ونشر صور لزواجها الأول عبر صفحته على مواقع التواصل.

وقال أشرف صبري، في مقابلة مع "العربية.نت"، إنه شعر بغصة في قلبه بعد ما سمع تصريحات ابنته في أحد البرامج تتنكر له فيها، وتنفي علاقتها به منذ أن كان عمرها عامين، وأنها تربت مع والدتها وجدتها لوالدتها، مؤكداً أنه قام بتربية أبنائه الثلاثة وياسمين أصغرهم في منزله بالإسكندرية عقب انفصاله عن والدتهم.

وأكد أنه "فوجئ بطلاق ياسمين من زوجها بدون علمه عقب وصولها للشهرة، ثم زواجها مرة أخرى بدون علمه أيضا، وهو ما أغضبه"، واصفاً ما تفعله بـ"الجحود والنكران". وقال إنه "غضب أيضا لتنكر ياسمين لشقيقها بلال وعدم حضورها حفل زفافه"، مؤكدا أنه "ترك مفتاح منزله في الإسكندرية لابنته ياسمين لعلمه ويقينه أنها ستعود إليه يوماً".

وكشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، منذ أيام تفاصيل وأسرار حول حياتها وعلاقتها بأسرتها وطفولتها. وقالت ياسمين صبري، خلال لقاء لها في برنامج "ABtalks" على "يوتيوب"، إن علاقتها بوالدها منقطعة وأنها تربت بين والدتها وجدتها، مشيرة إلى جدتها كريمة، التي توفيت هذا العام بفيروس كورونا، هي من تولت تربيتها منذ الصغر.

ولفتت إلى أنها منذ انفصال والديها وهي بعمر العامين فقط، لا تعرف إلا والدتها وجديها من الأم، وقالت إن شخصية والدتها "صارمة" وأثرت كثيرا على تكوينها النفسي.

وكان أشرف صبري​، والد ياسمين صبري أكد عدم حضور ابنته حفل زفاف شقيقها بلال دون إبداء الأسباب، قائلا: "فرح إبني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكئب وخداع، أصبح لإبني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من الشياطين".

كما كشفت "صحيفة أخبار اليوم" المصرية، عن أول تحرك من رجل الأعمال المصري، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، ضد والد زوجته الفنانة ياسمين صبري بعد كشفه أسرارها.

وقالت إن "أبو هشيمة، يبحث اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الطبيب أشرف صبري والد زوجته الفنانة ياسمين صبري، بتهمة السب والقذف والتطاول من خلال تصريحاته في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

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