مشهد نادر في القدس... ضبع يقدم لأشباله لأول مرة وجبة طازجة من لحم الغزال... فيديو

وثق أحد أشهر مصوري الطبيعة في إسرائيل، مشهدا نادرا في إحدى الأحراش القريبة من القدس لأنثى ضبع تقدم لأشبالها لأول مرة وجبة طازجة من لحم غزال اصطادته.

وقضى عمير بالفان، سنوات في توثيق أنشطة الضباع في جميع أنحاء إسرائيل، قبل أن يوثق أخيرا هذا المشهد النادر في القدس.

يقول بالفان، وفق القناة "12" الإسرائيلية: "كنت أنتظر هذه اللحظة منذ أكثر من عقد حيث كنت أقوم بتوثيق الضباع. هذه المرة جاء ضبع من الغرب مع غزال كامل بجانبه".

وأضاف: "كان عمر الجراء شهرين، وهو الوقت الذي يبدأون فيه بأكل اللحوم.كان من الواضح انهم لم يفهموا تماما ماذا يفعلون بالغزال".

شوهدت أنثى الضبع تحمل الغزال الذي اصطادته في فمها وتضعه في عرين صغير حيث ينتظر أشبالها الأربعة الجائعون. بعض الجراء لم تفهم ماذا تفعل بجثة الغزال ولعبت بها في البداية.

وقال المصور الإسرائيلي: "لقد كان من المدهش جدا أن نرى كيف أن الجراء، على الرغم من حجمها، قادرة على تحريك جسد الغزال. كان أحد الجراء، الذي يزن كيلوغرامين، قادرا على تحريك غزال يبلغ وزنه 20 كيلوغراما".