مهاجرون يقيمون حفلات "الدبكة" في شوارع مينسك... فيديو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مجموعة من الشباب الأكراد وهم يقيمون حفلات "الدبكة" في أحد شوارع العاصمة البيلاروسية مينسك.

وبدأ سكان مينسك يلاحظون في الأيام القليلة الماضية أن المهاجرين من الدول العربية يقضون الليل في الشوارع مباشرة، ويقضون الليل في أكياس نوم بين الأشجار.

وفي الآونة الأخيرة، أفادت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، بأن هناك زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين على الحدود مع بيلاروسيا، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة.

ونظراً للوضع القائم، قرر رئيس بولندا فرض حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، والاستعانة بالجيش والشرطة، لمساعدة سلطات الحدود.

وأفاد حرس الحدود البولندي، أنه، في أيلول /سبتمبر الماضي، تم تسجيل 7535 محاولة لعبور الحدود مع بيلاروسيا بشكل غير شرعي، في حين كان هذا العدد قد بلغ في عام 2020 بكامله، 120 محاولة فقط.

وأشار الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بوقت سابق، إلى أن مينسك لن تصد بعد الآن، تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب العقوبات الغربية، وعدم توفر الأموال والإمكانيات.

كما يعلن حرس الحدود البيلاروسي، بشكل متكرر، عن قيام ليتوانيا وبولندا ولاتفيا بطرد المهاجرين إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا.