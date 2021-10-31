وزير الصحة التركي يداعب كلبته عقب ولادتها 7 جراء... فيديو

ونشر الوزير التركي على حسابه بموقع "تويتر" المقطع وهو يداعب كلبة بيضاء وإلى جوارها عدد من الجراء حديثي الولادة، كانت تقوم بإرضاعهم بجوار بيتها الخشبي، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil. pic.twitter.com/clRF5Cf6k1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2021
وقال فخر الدين قوجة معلقا: "أنجبت سلطان 7 جراء"، مضيفا أن يعتزم تسمية الكلاب التوائم لاحقا.
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