أبو فلة ينهار على الهواء بعد جمع مليون دولار خلال ساعات

انهار يوتيوبر كويتي على الهواء وبكى بعد أن استطاع جمع مبلغ مليون دولار أمريكي، في حملة أطلقها بهدف دعم حوالي 5 آلاف أسرة لاجئة.

وبكى اليوتيوبر الكويتي الذي أطلق على نفسه لقب "أبو فلة" بعد أن استطاع جمع مليون دولار خلال بث مباشر استمر حوالي 28 ساعة.

الحمدلله دائماً وابداً ❤️



شكراً لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع ربي يجعلها بميزان حسناتنا اجمعين🙏🏽❤️



الحمدلله جبناا المليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون😭😭😭😭😭😭😭🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/NPiqM4f4mF — AboFlah (@AboFlah_1) October 30, 2021

وتصدر اسم اليوتيوبر "الترند" في منطقة الخليج بعد هذا العمل الذي وصفه الكثيرون بـ"العظيم" والذي استثمر فيه الشاب الكويتي شهرته على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف دعم الأسر اللاجئة.

ونشر أبو فلة تغريدة على "تويتر" قال فيها: "الحمد لله دائما وأبدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون".

دموع الفرح😞 مع الحزن تجتمع سويا ربي يكتبلك كل خير الك ولكل متبرع

سوريا والشعب السوري وجع الكل ووجع الامة العربية #ابو_فله pic.twitter.com/4lYjh4Z9S4 — Khalid Hjelh (@KHjelh) October 30, 2021

وكان اليوتيوبر قد أعلن عن حملة تبرعات بمناسبة وصول عدد متابعيه إلى 20 مليون متابع، بهدف توفير الاحتياجات لآلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء.

صورتك سكرين شوت وانت نايم /♥♥♥♥ pic.twitter.com/8z4ln95z6G — أبراهيم الشمري (@hgll_t648) October 31, 2021

وقال أبو فلة باللهجة المحكية في الكويت: "نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء.. أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر.. الدال على الخير كفاعله".

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لكن على الرغم من حجم المبلغ، إلا أن الشاب استطاع جمعه بعد ساعات طويلة قضها على البث المباشر، لينهار باكيا عند تحقيق هدفه.