زوج فوز الفهد يشعل مواقع التواصل في أول ظهور له... فيديو

ظهر رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف، زوج الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد​، علنًا لأول مرة، منذ زواجهما في شهر مارس/ آذار من العام الماضي.

وجاء ظهور الصراف، خلال مقطع فيديو رفقة زوجته فوز الفهد في معرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات، لتعد هذه هي المرة الأولى منذ زواجها، ليتصدر الزوجان مؤشر موقع البحث العالمي غوغل، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت فوز الفهد قالت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إن زوجها يريد التأني في ترتيب المنزل الجديد ونقل الأغراض القديمة وفصل ما يحتاجون إليه عن ما يريدون الاستغناء عنه، وهذا ما رأته غير صحيح.

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