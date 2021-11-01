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    الملياردير البريطاني، إيلون ماسك

    إيلون ماسك يتحدى الأمم المتحدة مقابل بيعه أسهم شركة "تسلا" والتبرع بعائداتها

    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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    أعلن الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، أنه سيبيع أسهم شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية ويتبرع بعائداتها، في مقابل تنفيذ الأمم المتحدة أحد شروطه.

    وقال ماسك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه مستعد لبيع أسهم "تسلا" في حال تمكنت الأمم المتحدة من إثبات أن نسبة ضئيلة فقط من ثروته يمكن أن تحل أزمة الجوع في العالم.

    وتابع في تغريدته أنه سيطالب بالمساءلة حول كيفية إنفاق أمواله لحل مشكلة الجوع في العالم.

    وجاء شرط إيلون ماسك أمام الأمم المتحدة ردا على تصريحات مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية الأسبوع الماضي، الذي زعم أن تبرعا بقيمة 6 مليارات دولار من مليارديرات مثل ماسك وجيف بيزوس يمكن أن يساعد 42 مليون شخص "سيموتون فعليا من الجوع في حال فشلنا في إنقاذهم".

    ولم يصمت ديفيد بيزلي أمام شرط إيلون ماسك، ورد عليه عبر "تويتر": "يمكنني أن أؤكد لك أنه لدينا الأنظمة المطبقة للشفافية والمحاسبة مفتوحة المصدر، ويمكن لفريقك أن يراجعنا ويعمل معنا ليكون واثقا تماما من ذلك".

    كما أوضح بيزلي لماسك أن "برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لم يقل أبدا أن 6 مليارات دولار ستحل مشكلة الجوع في العالم"، مشيرا إلى أن "هذا تبرع لمرة واحدة لإنقاذ حياة 42 مليون شخص خلال أزمة الجوع غير المسبوقة هذه"، بحسب قوله.

    بعدها، كرر بيسلي دعوته لأصحاب المليارات، مطالبا إياهم بالقيام بمهمة حل مشكلة الجوع في العالم.

    رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك
    © REUTERS / POOL
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    وكان ديفيد بيزلي لفت في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إلى "أكبر 400 ملياردير في أمريكا بلغت الزيادة في صافي ثرواتهم 1.8 تريليون دولار في العام الماضي، وكل ما نطلبه هو 36 بالمئة من زيادة صافي ثروتكم".

    ويعد إيلون ماسك حاليا أغنى رجل في العالم، وأول شخص على الإطلاق تبلغ ثروته 300 مليار دولار، وفقا لمؤشر وكالة "بلومبرغ" للمليارديرات.

    ويبلغ صافي ثروة ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" حاليا 311 مليار دولار، ولذلك فإن 6 مليارات دولار التي يطالب بهم ديفيد بيزلي ستكون 2 بالمئة فقط من ثروته، وسيظل تبرعه في حال موافقته عليه متفوقا على ثاني أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، بما لا يقل عن 100 مليار دولار.

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    إيلون ماسك
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