تقرير يحذر من تأثيرات مشاهدة "نيتفلكس" والمنصات الرقمية لساعات طويلة على التغير المناخي

حذر تقرير جديد من أن مشاهدة أفضل 10 مسلسلات تابعة لشبكة "نيتفلكس" الأمريكية لمدة 30 يوما يزيد من الانبعاثات الكربونية بشكل خطير جدا.

ولفت التقرير الصادر عن منظمة "Greening of Streaming" التي تم إنشاؤها من أجل "معالجة المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الطاقة في قطاع البث" إلى أن المنصات الرقمية لها تأثير سلبي على البيئة بسبب الطاقة المطلوبة لنقل البيانات، والتي يتم توليد نسبة كبيرة منها من مصادر الطاقة غير المتجددة، مثل الغاز والفحم، والتي تنبعث منها غازات دفيئة ضارة، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأوضحت أنه لكي يتمكن المستخدمون من مشاهدة المحتوى على شبكة "نيتفلكس" والمنصات الرقمية الأخرى، يجب أن تنتقل البيانات عبر شبكة من الكابلات الموفرة للطاقة وأجهزة التوجيه ومراكز البيانات.

وتابعت مشيرة إلى أنه فيما تستوعب مراكز البيانات تلك الملايين من أجهزة الكمبيوتر، والمعروفة باسم "الخوادم"، اللازمة لتشغيل الإنترنت، فإنها تستلزم كميات هائلة من الطاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبحسب "نيتفلكس" نفسها، فإن متوسط ​​البصمة الكربونية لساعة واحدة من البث داخل قارة أوروبا يعادل حوالي 55 غراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

تشبيه مخيف

وشبهت مؤسسة "Greening of Streaming" انبعاثات الكربون الناتجة عن مشاهدة أفضل 10 مسلسلات من جانب كل مشتركي "نيتفلكس" حول العالم البالغ عددهم 209 مليون مشارك، ولمدة شهر فقط، كـ"قيادة سيارة لما وراء كوكب زحل"، أي أكثر من 746 مليون ميل.

وحصدت مسلسلات شهيرة على "نيتفلكس" مثل "Money Heist" و"Stranger Things" و"Bridgerton" بمئات الملايين من الساعات منذ عرضها الأول على المنصة الرقمية.

وكانت شبكة "نيتفلكس" أعلنت في شهر مارس/ آذار الماضي عن هدفها الذي يتمثل في خفض صافي الانبعاثات الكربونية مع نهاية العام المقبل 2022.

أكثر عروض "نيتفلكس" مشاهدة في أول 28 يوم

أعلنت "نيتفلكس" لأول مرة في شهر سبتمبر/ أيلول 2021 عن أفلامها وبرامجها التلفزيونية الأكثر مشاهدة.

وأشارت إلى أن مسلسل تصدر "Bridgerton" قائمة العروض من حيث الساعات التي تمت مشاهدتها في أول 28 يوما بعد عرضه الأول (625 مليون ساعة).

وتابعت أنه تم مشاهدة الموسم الأول من المسلسل من خلال 82 مليون حساب على "نيتفلكس" خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للأفلام، فقد احتل فيلم الرعب "Birdbox" من بطولة ساندرا بولوك المرتبة الأولى من حيث عدد الساعات التي تمت مشاهدتها في أول 28 يوما، متفوقا على فيلمي "Extraction" و"The Irishman" للمخرج مارتن سكورسيزي.