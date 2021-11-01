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    آنا سوروكينا الروسية التي اتهمت بالاحتيال وقامت نتفليكس بعمل مسلسل عنها

    من هي آنا سوروكينا الروسية ولماذا عرضت "نتفليكس" مسلسلا عنها

    © AFP 2021 / TIMOTHY A. CLARY
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    كان النموذج الأولي لمسلسل "Inventing Anna" هو عن آنا سوروكينا البالغة من العمر 30 عامًا من روسيا، التي كان مصيرها الدخول في التاريخ كواحدة من أكثر المجرمين غدرا الذين خدعوا أغنى الناس في نيويورك.

    عاشت آنا في روسيا حتى عام 2007، ثم انتقلت مع عائلتها إلى ألمانيا، ثم غادرت الفتاة إلى لندن، لكنها سرعان ما عادت حيث حصلت على وظيفة في وكالة علاقات عامة.

    انتهى بها الأمر في باريس، حيث حصلت على وظيفة في مجلة الأزياء Purple. عندها أدركت أنّا حلمها، وقررت البقاء هناك مدى الحياة.

    سمت نفسها "آنا دلفي" وذهبت إلى نيويورك في عام 2016. استقرت في فندق فخم، معلنة من وقت دخولها فيه، أنها صديقة مقربة لصاحب المنشأة. وهي نفسها، الوريثة لرجل الأعمال الألماني فاحش الثراء.

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    قامت الفتاة بتزوير المستندات اللازمة وحصلت على قروض، مما سمح لها بالعيش بما يتناسب مع خطتها، حيث تناولت العشاء في مطاعم باهظة الثمن، وارتدت الملابس الأكثر أناقة، وعملت مع مدرب لياقة بدنية، وزارت المنتجعات، والنوادي المغلقة، وسافرت على متن طائرات خاصة، وما إلى ذلك.

    وزعت آنا الأموال إلى اليسار واليمين، لذلك انتشرت شهرتها في جميع أنحاء نيويورك.

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    سرعان ما كونت الفتاة الروسية الماكرة صداقات بين النخبة الأمريكية، الذين كانوا مفتونين بها ويقرضونها المال بسهول، دون أن يسألوها حتى. ولم يتخيل الأصدقاء حتى أنه التي أمامهم ابنة سائق شاحنة من روسيا، وليس رجل أعمال ألماني.

    أخذت المحتالة قروضًا جديدة، وخدعت البنوك، وتطورت بشكل أسرع وأسرع حتى ذهبت الفتاة إلى مراكش، حيث رفضت بطاقتها العمل وفقًا لمخطط مثبت. كان على المحرر أن يدفع مقابل الإجازة لشخصين ، حيث أعطت 62 ألف دولار ، مما دفعها إلى فجوة مالية ضخمة.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن الرحلة التي سافرت عليها المحتالة إلى المغرب وعادتها كانت مجانية - وافقت الشركة على قبول المال لاحقًا.

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    تم القبض على آنا دلفي، واسمها الحقيقي سوروكينا، عام 2017 للاشتباه بتورطها في عمليات احتيال على نطاق واسع.

    لكن "الوريثة الغنية" كانت قادرة على نسب الاحتيال فقط مقابل 275 ألف دولار (أكثر من 19 مليون روبل). دون أن تتمكن الشرطة من إثبات أي شيء آخر.

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    نتيجة لذلك، حكم على آنا بالسجن 12 عامًا. في أوائل عام 2021، تم إطلاق سراح الفتاة من السجن الأمريكي مقابل عفو مشروط لحسن السلوك.

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    هذه ليست بالضبط نهاية قصة آنا، بل على العكس! جذبت سيرتها الذاتية انتباه كتاب السيناريو والمخرجين. لتشتري "نتفليكس"، بعد ذلك، حقوق فيلم New York Magazine من إخراج Jessica Pressler، الذي نال إعجاب الجميع.

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