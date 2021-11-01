شاب ينقذ عائلة من سيل جارف في أربيل...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر موقفا بطوليا لشاب وهو ينقذ أسرة علقت في سيل جارف في أربيل.

ويظهر المقطع قيام الشاب بركن شاحنته بالقرب من سيارة كان قد أحاط بها سيل جارف من 4 جهات، ليقوم الشاب بإنقاذ من كان بالسيارة.

الانسانيه هي التي تفوز دائمآ

فيضانات مدينة اربيل العراق

متداول #شبكة_الغيث_للطقس pic.twitter.com/hzuHL2mWb3 — شبكة الغيث للطقس (@mosam960) October 31, 2021

هذا وأفادت مصادر إعلامية عراقية، يوم السبت، بحدوث فيضان كبير في أحياء مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق، تسبب بغرق العديد من الطرقات وأضرار كبيرة في المرافق العامة والسيارات.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مشاهد يمكن وصفها بـ"الكارثية" حيث اندفعت مياه الفيضانات في طرقات المدينة بقوة كبيرة وشلت الحركة.

وأشار المصدر، نقلا عن شهود عيان إلى أن مياه الأمطار قطعت الطريق الرئيس الذي يربط شارع 150 بأحد المجمعات السكنية الكبرى في المدينة بالإضافة إلى الكثير من المسارات.