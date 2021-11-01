ممثلة جسدت شخصية ديانا تشبه الأميرة الراحلة ونجليها وليام وهاري بـ"حيوان بثلاث رؤوس"

وقالت ستيوارت (31 عاما) في مقابلة مع برنامج "إنترتينمنت تونايت"، والتي تجسد شخصية ديانا في الفيلم السينمائي الجديد "سبنسر"، أن الجزء من شخصيتها الذي كان عليها أن تعمل بجد لإتقانه على الشاشة الفضية هو علاقة ديانا الوثيقة بأبنائها وتجربتها في الأمومة.

وأكدت كريستن ستيوارت أن "كل شيء يتعلق بمشاهدة ديانا داخل تلك المساحة عندما يكون أطفالها قريبين منها، إنهم كحيوان بثلاث رؤوس، نوع من الوحش الذي لا يمكن إيقافه".

وأضافت في تصريحاتها المتلفزة أن الأميرة ديانا تتصرف بطبيعتها الحقيقية دون قيد أو شرط عندما تكون مع ولديها وليام وهاري، بحسب رأيها.

وفي مقابلة أخرى لها مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، قالت كريستن ستيوارت إنه رغم عدم إيمانها بوجود الأشباح، فقد صرحت خلال المقابلة أنها تؤمن "بالطاقة العالقة" الخاصة بالأشخاص الراحلين.

وأشارت إلى أنه عندما جسدت الأميرة ديانا في فيلم "سبنسر" استوعبتها تماما، سواء كان ذلك انطباعها الشخصي عنها، أو كان ذلك نتيجة بعض البقايا الحرفية من روحها.

وسيُقام العرض الأول لفيلم "سبنسر" في دور العرض السينمائي يوم 5 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري.