"ويجز" ورفاقه على القمة... المارد خرج من القمقم

صدمة سيطرت على الكثيرين مؤخرا بعد نشر صورة من حفل للمغني "ويجز"، يظهر فيها الآلاف من الشباب يحضرون حفل مغنى الراب المصري.

انتقلت تلك الصدمة من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية وشاشات التلفزيون، والسؤال الأكثر ترددا هو من هؤلاء؟ في إشارة إلى العدد الضخم من الجمهور الذي ظهر في صورة شهيرة نشرت على مواقع التواصل.

حفل ويجز امس بالقاهره كامل العدد 👐 🔥

Manara Live Vol.2 | 29.10 pic.twitter.com/6FCoPD2Dgw — Music Drugs , 音乐药物 . (@MusicDrugs3) October 30, 2021

​الإجابة ببساطة بأن هذا هو الجمهور الجديد، في هذا التقرير نحاول رصد رد الفعل على حفلة ويجز، وتعرف عن قرب على هذا العالم الذي لا يعرف الكثير عنه شيئا.

من هو ويجز؟

لمن لا يعرف ويجز، فهو مطرب راب مصري، اسمه الحقيقي أحمد علي، يعيش في مدينة الأسكندرية، وهو من أصل يمني، ومن مواليد عام 1998.

ذاع صيته بنشر أغانيه على منصة "يوتيوب"، في 2017، بعد أن ترك عمله في إحدى شركات الاتصالات، بحسب موقع "صدى البلد"، وكانت بدايته مع أغنية "بطلوا فيك"، وفي عام 2018 نشر أغنية "TNT" وحازت على أكثر من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

​وتعددت أغنياته إلى أن أطلق كليب أغنية "دورك جي" في مارس 2020، وهي الأغنية التي لاقت نجاحاً كبيرا في وقت قصير، إذ تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط، وحققت أكثر من 77 مليون مشاهدة في عام واحد، وهي الأغنية الأكثر مشاهدة على قناته على يوتيوب.

ولويجز أغان مشهورة كذلك مثل أغنية "واحد وعشرين"، والتي حققت نجاحاً كبيراً، وحققت نسب مشاهدات تجاوزت 21 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ومن أشهر أغانيه، "بورش، علي بابا، دايرة على المصلحة، الزار، نصين، حورية، تايه، مدينة المذنبين، إي تي ام، خد وهات، تجار حرام، ورديان، عفاريت الأسفلت".

ويجز يتحدث عن عالمه

الشهر الماضي اختارت مجلة GQ ويجز ليكون ممثلا عن الشرق الأوسط في عددها عن شهر سبتمبر عن "أصوات المستقبل"، وأجرت معه حوارا عن عالمه وموسيقاه، وقال ويجز إنه يرى أن "موسيقى الهيب هوب وموسيقى الراب تنمو في مصر بمرور الوقت لتصبح قوية ويحسب لها حساب ولكنها تحتاج إلى مزيد من الهيكلة والسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار إلى أنه استمع إلى القليل من كل موسيقى بينما حاول تجربة أشياء جديدة، لافتا إلى أنه تأثر كثيرا بالمطربين محمد منير وأحمد عدوية والشاب مامي وموب ديب ويونج ثاج وغيرهم.

​وقال ويجز "أعتقد أن الأغاني الخاصة بي تلقى صدى واسعا في مصر لأنني أكتب فقط ما أعيشه وأشعر به وأنا محظوظ لأن تجربتي لاقت صدى لدى الجمهور في مصر"، مشددا على أن "سماع آلاف الأشخاص يغنون مع الكلمات التي ألفتها في غرفة نومي هو أفضل شعور على الإطلاق وطموحي أن أكون قادرا على الحفاظ على هذا التواصل مع جمهوري".

ويجز ليس وحده

لا يقف ويجز في هذه المساحة وحده وإن كان هو واحد من أكثرهم شهرة مؤخرا، لكن إلى جواره يقف مروان موسى، وأبيوسف، وبابلو، وشاهين العبقري، وحمورابي، والجوكر، وعفروتو، وغيرهم ممن غيروا كثيرا في شكل الأغنية والموسيقى المصرية حتى وإن استمر الخلاف على ما يقدموه هل هو فن أم غير ذلك.

إلا أن أرقام مشاهداتهم على مواقع التواصل وتشغيل الموسيقى كفيلة بأن تقول بأن هناك جمهورا واسعا لهذا النوع الجديد من الموسيقى، وتعليقا على حفل ويجز الأخير قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن "الراب متواجد واقعيا ولا نريد دفن رأسنا في الرمال".

ولفت في تصريحات تلفزيونية إلى أن "النقابة تقف مع الراب والمهرجانات ولا تسعى لمنع أحد؛ لأن الجمهور له الحرية في الاختيار".

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