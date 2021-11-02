محمد رمضان ينشر فيديو من موسم الرياض ويوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده

وجّه الفنان المصري، محمد رمضان، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خلال إحيائه حفلا غنائيا، أمس الاثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو يجمعه برئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، خلال حفل افتتاح موسم الرياض، موجها الشكر إلى الملك سلمان وولي العهد، وتركي آل الشيخ، والجمهور السعودي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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وضم مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان لقطات من الحفل الذي أقامه ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور وتفاعل جمهوره.

يذكر أن محمد رمضان حرص على حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلق منذ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقدم فقرة غنائية في حفل الافتتاح، كما تم الصلح بينه وبين الفنان أحمد الفيشاوي على يد المنتج العراقي سيف العريبي.

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