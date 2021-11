دراسة جديدة: فوائد مذهلة للزنك على هذا الجهاز الحيوي للإنسان

وتوصل باحثون من جامعة "ويسترن سيدني" الأسترالية في دراستهم التي نشرت نتائجها في مجلة BMJ Open، إلى أن "تناول الزنك عن طريق الفم أو استعماله كرذاذ للأنف، يمكن أن يقي من العدوى الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي، وقد يجعل المصابين يشعرون بالتحسن بسرعة أكبر"، وذلك حسب " صحيفة إندبندنت " البريطانية.

وأكدت الدراسة التي شملت ما يقرب من 5500 شخص، أن "تناول مكملات الزنك يخفف أيضا الأعراض المرافقة"، مشيرة إلى أن أعراض التهابات الجهاز الهضمي، تشمل السعال والعطس وانسداد الأنف أو سيلانه، والتهاب الحلق والصداع، وارتفاع درجة الحرارة.

وكانت دراسة أخرى كشفت عن تأثير رائع لمكملات الزنك لم يرصد من قبل، حيث يمكن الاستفادة من ميزات هذا العنصر المهم عن طريق شرائه على شكل مكملات غذائية تباع في الأسواق، أو من خلال الحصول عليه عن طريق بعض الأطعمة الشائعة.

وأثبتت علميا، في وقت سابق، فوائد تربط بين الحصول على الزنك ومعالجة نزلات البرد، لكن الدراسات الجديدة أثبتت أن للزنك فوائد واسعة النطاق لم يسلط عليها الضوء سابقا. وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، توجد 5 فوائد مثبتة علميا لتناول مكملات الزنك، منها فوائد جديدة أثبتت حديثا.