فيسبوك يوثق حسابا مزيفا باسم إيلون ماسك يديره محتال "بيتكوين" من دولة عربية

ومنحت "فيسبوك" علامة التوثيق الزرقاء إلى صفحة خاصة بمعجبي إيلون ماسك، بعد أن ظنوا بالخطأ أنها تتعلق بالملياردير الذي حاز مؤخرا على لقب "أغنى رجل في العالم"، بحسب موقع "ذا فيرج".

ورجّح الموقع أن الصفحة يديرها نصاب في العملة المشفرة "بيتكوين".

وتعترف الصفحة الموثقة التي زاد عدد متابعيها على 100 ألف في قسم "بشأن" أو "About" أنها ليست إيلون ماسك، قائلة: "هذه صفحة المعجبين وتقوم بتحميل التغريدات وما إلى ذلك منه"، لكنها تنهي كلامها برابط لحساب ماسك الرسمي، وهو ما يشير إلى أن القائمين على الصفحة يتظاهرون بالتأكيد كما لو أنهم الحساب الرسمي.

كما لفت موقع "ذا فيرج" إلى أن قسم شفافية الصفحة يقول إن الأشخاص الذين يديرون الصفحة "مقيمون في مصر" وليس في أمريكا حيث يقيم ماسك.

وعن محتوى الحساب، فإنه يضم إعادة نشر لتغريدات إيلون ماسك، بالإضافة إلى منشور يتضمن هدية زائقة من عملة "بيتكوين"، ولكن تم حذفه.

So a scammer from Egypt created a facebook page, got it verified, changed the name to "Elon Musk" and is scamming people.@elonmusk pic.twitter.com/ciDaTEIel8 — Ariful Islam Khan (@andrenoari) November 1, 2021

وأشار موقع "ذا فيرج" أن التاريخ الفعلي لإنشاء الصفحة في 28 يوليو/ تموز 2019، تحت اسم "كيزيتو غافين"، ثم تغير بعدها للعديد من الأسماء، وكان آخرها باسم إيلون ماسك، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن تم اختفاء الصفحة المزورة وأصبحت "غير متوفرة" حاليا على "فيسبوك"، دون أن يصدر توضيحا بشأن ما إذا كان قد تم حذفها.

ومن المعروف أن "فيسبوك" التي غيرت اسمها أخيرا إلى "ميتافيرس" تطلب من مالكي الحسابات تقديم دليل على هويتهم من أجل توثيقها، مثل رخصة القيادة أو جواز السفر.