نجاح زراعة أول فلفل أخضر في الفضاء... تم تناوله في شطائر "تاكو"... صور

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء عن نجاحها في زراعة أول فلفل أخضر في محطة الفضاء الدولية.

وأشارت "ناسا" في بيان رسمي، يوم الجمعة الماضي، إن الفلفل الأخضر تمت زراعته من أجل تحقيق يحمل اسم "Plant Habitat-04"، والذي يتضمن القيام بتحليل ميكروبي لتحسين فهم تفاعلات الميكروبات النباتية في الفضاء، وتقييم الطاقم لنكهة وملمس وتغذية أول فلفل ينمو في الفضاء".

ونشر حساب "ISS Research" التابع لمحطة الفضاء الدولية صورا للفلفل الأخضر، ووصفه بأنه "واحد من أكثر التجارب النباتية تحديا حتى الآن".

Happy pepper picking day aboard the @Space_Station!🌶️Today @Astro_Sabot gets the honor of harvesting the station’s first crop of chile peppers as a part of the Plant Habitat-04 study, one of the most challenging station plant experiments to date. https://t.co/f1LHkidhFn pic.twitter.com/dim8uHNZbs — ISS Research (@ISS_Research) October 29, 2021

وظل الفلفل الأخضر ينمو في محطة الفضاء الدولية منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، وهو مستوحى من فلفل محسّن إسباني.

وذكرت "ناسا" سابقا أن معظم الفلفل الذي ينمو في وادي هاتش بنيو مكسيكو يؤكل عندما يكون لونه أخضر، لكن النوع المحسّن من إسبانيا هو أحد الأنواع القليلة التي "يتم استهلاكها بانتظام في كل من المراحل الخضراء والحمراء من تطور الفلفل"، بحسب قولها.

وكانت "ناسا" قالت، في وقت سابق، إن زراعة الفلفل يعد "أكثر صعوبة من زراعة العديد من المحاصيل الفضائية المحتملة، وذلك لأن يستغرق وقتا أطول لينبت وينمو ويتطور''.

ونشر بعض أفراد طاقم الفضاء في المحطة الدولية صورا للفلفل الأخضر بعد أن استخدموه في شطائر "تاكو".

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS — Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021

يشار إلى أن وكالة "ناسا" قامت بالفعل بزراعة الملفوف الصيني و3 أنواع من الخس واللفت الأحمر الروسي وزهور الزينية في مدار حول الأرض.

وفي عام 2019، أعلنت وكالة "ناسا" أن فلفل إسبانيا المحسّن سيكون أول فاكهة تُزرع في محطة الفضاء الدولية، وذلك في محاولة للبحث عن المحاصيل التي يمكن أن يأخذها رواد الفضاء إلى المريخ.