الرحالة البلجيكية زارا روثرفورد تأخذ نفسا "باردا" في روسيا قبل إكمال مهمتها... صور

ذهبت زارا روثرفورد، وهي طيارة من بلجيكا تبلغ من العمر 19 عامًا، في رحلة فردية حول العالم على متن طائرة صغيرة "شارك"، وبسبب مشاكل فنية وسوء الأحوال الجوية وتأشيرة روسية منتهية الصلاحية، أمضت حوالي شهر في ألاسكا.

وفقًا لبيانات تحديد الموقع الجغرافي، فإن زارا ستصل في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا للجدول الزمني، إلى مطار ماجادان.

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وكتبت زارا على "إنستغرام": وصلت أخيرا إلى روسيا! في الوقت المناسب، الآن الجو بارد جدًا هنا -24 درجة مئوية. أنا سعيد جدًا لأن المطاف انتهى بي في جزء آخر من العالم.

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الجدير ذكره أن زارا غادرت بلدها بلجيكا في رحلة حول العالم على متن طائرة صغيرة عالية السرعة "شارك" في 18 أغسطس/آب.

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ستطير الفتاة عبر 5 قارات و52 دولة. ولحد الآن، عبرت بالفعل المحيط الأطلسي وكندا والساحل الشرقي للولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي، وبعد ذلك عادت وحلقت شمالا عبر بنما وكوستاريكا والمكسيك.

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تريد زارا رذرفورد تحطيم الرقم القياسي العالمي وتصبح أصغر امرأة في التاريخ تطير حول العالم بمفردها.

بالمناسبة، أصغر رجل سافر حول العالم بمفرده، كان ترافيس لودلو يبلغ من العمر 18 عامًا، وأصغر امرأة، شايست وايز، كانت تبلغ من العمر 30 عامًا.