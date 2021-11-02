"إنستغرام" يطرح ميزة لأول مرة على "ستوريز" من أجل الحفاظ على متابعيه

أعلن موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن طرحه ميزة جديدة، والتي تسمح للمستخدمين بالمشاركة علنًا في خاصية "ستوريز" لأول مرة.

وقال "إنستغرام" إنه طرح ملصقا جديدا اسمه "Add Yours"، والذي ينشئ سلاسل من رسائل عامة عبر خاصية "القصص" (ستوريز).

وتسمح الميزة الجديدة بشكل أساسي للمستخدمين بالرد على قصص المستخدمين الآخرين بقصصهم الخاصة بعد نشر موضوع معين أثار اهتمامهم.

ويمكن استخدام الملصق التفاعلي الجديد لإنشاء سلسلة محتوى، وهو ما يتيح لكل مستخدم إضافة قصته الخاصة، وعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم أن ينشر قصة بعنوان "ملابس اليوم"، ثم يطلب من متابعيه إضافة قصصهم بشأن الموضوع من خلال الملصق.

وتعتبر الميزة الجديدة التي طرحها "إنستغرام" بمثابة وسيلة لاكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يجب متابعتهم، فبمجرد النقر على الملصق في قصة شخص ما يمكن رؤية كل من شارك في سلسلة المحادثات وعرض قصصهم.

Add Yours = a sticker that creates public threads in Stories 🤝



With custom prompts and public responses, you can share the sticker and see who responds to it in their own Stories. pic.twitter.com/C9AXiFEo92 — Instagram (@instagram) November 1, 2021

ويأتي سماح "إنستغرام" بالمشاركة علنا في "ستوريز" بعد مرور أسبوع من توفيره ميزة وضع رابط في الملصقات بالقصص لكافة مستخدميه، بعد أن كانت تقتصر في البداية على الشركات وأصحاب الأعمال والشخصيات البارزة.

ويتزامن طرح "إنستغرام" للميزات الجديدة تزامنا مع أنباء فقدانه العديد من المستخدمين لمنصته، وفي مقدمتهم المراهقين، وانصرافهم إلى منصات أخرى مثل "تيك توك".