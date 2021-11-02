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    الفنان السوري، صباح فخري

    جورج وسوف ونانسي عجرم وسلاف فواخرجي وآخرون ينعون صباح فخري... "غاب الكبير"

    © AFP 2021 / LOUAI BESHARA
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    سارع العديد من نجوم الفن في العالم العربي بنعي الفنان السوري، صباح فخري، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 88 عاما.

    وكان في مقدمة المعزين في وفاة الراحل، الذي يعد من رموز الطرب العربي، الفنان السوري جورج وسوف، الذي نشر صورة لصباح فخري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب معها إن "سوريا حزينة ومتذوقي الفن الأصيل في العالم العربي حزينين وأنا حزين، فنك تاريخك، لروحك السلام".

    واعتبر وسوف أنه مع وفاة صباح فخري يكون "غاب الكبير"، بحسب تعبيره.

    كما نعت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، الراحل صباح فخري، عبر حسابها على موقع "تويتر"، فغردت له قائلة إنه "صحيح أن الموت غيَبك بالجسد، لكنه لن يستطيع أن يغيبه من ذاكرتنا وذاكرة الفن والطرب العربي الأصيل".

    وختمت نانسي عجرم نعيها لصباح فخري بهذه الكلمات: "وداعا ملك ملوك الطرب".

    بينما تمنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، لروح صباح فخري السلام والمحبة.

    وأكدت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، أن وفاة صباح فخري خسارة لا تعوّض لكلّ بلاد الشام والطرب الأصيل.

    ​ووصفت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، صباح فخري بـ"عملاق الصوت والطرب" في نعيها له، وتقدمت بأحر التعازي من الشعب السوري والعالم العربي.

    ​وأكدت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، عبر حسابها على "تويتر" أن "رحيل العملاق صباح فخري خسارة كبيرة، ولكن الفن والسيرة الفنية والتاريخ لا يموتوا، ويظلوا خالدين في ذاكرة الناس".

    ​ووصفت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، الراحل صباح فخري بأنه "أسطورة فيها الحقيقة والخيال كل الجمال"، مشددة على أنه "كان وسيبقى فخرا للسوريين أيها السوري الكبير، رمزا نتغنى ونتكنى به، ومدرسة في الأصالة والإبداع".

    وولد صباح فخري في حلب عام 1933، وهو صاحب أكبر رقم قياسي من حيث غنائه على المسرح مدة تتجاوز 10 ساعات متواصلة دون استراحة، وكان ذلك في مدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

    وتزخر مسيرة الفنان السوري الراحل بالعديد من التكريمات الرفيعة، منها وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وكذلك مناصب مهمة، منها رئيس اتحاد الفنانين العرب.

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    الكلمات الدلالية:
    نانسي عجرم
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