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    ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    سبب غريب يجعل الملكة إليزابيت لا تفارق حقيبتها السوداء

    © AFP 2021 / Chris Jackson/Pool
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    تعتاد الملكة إليزابيت الثانية على غرار باقي النساء على حمل حقيبة اليد الصغيرة، إذ لم تشاهد الملكة ولا مرة دون حقيبة يدها السوداء الصغيرة.

    ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، فإنه على عكس معظم الأشخاص الذين يستخدمون حقائب اليد لحمل الضروريات، مثل هواتفهم ومفاتيحهم، إذ تستخدم الملكة البالغة من العمر 95 عاما حقيبة يدها، للتعبير عن إشارات سرية في المناسبات الملكية.

    ونقلت الصحيفة البريطانية عن المؤلف الملكي فيل دامبير، قوله في كتاب جديد: "تستخدم الملكة حقيبة يدها السوداء الصغيرة، لإخبار موظفيها عندما تشعر بالتعب أو الارهاق، ولديها مجموعة من النصائح والحيل، تساعد موظفيها على معرفة مزاجها أو مشاعرها في موقف معين".

    ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
    © REUTERS / Toby Melville
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    وأشار المؤلف البريطاني إلى أنه في عام 1968 حصلت "لونر" لندن على عقد ملكي وبدأت بتقديم الحقائب للملكة إليزابيث، منذ ذلك الحين، وأنها اشترت أكثر من 200 حقيبة من الشركة.

    وفي كتابه بعنوان "ماذا يوجد في حقيبة يد الملكة والأسرار الملكية الأخرى"، قال دامبير: "غالبًا ما تستخدم صاحبة الجلالة إيماءات صغيرة خفية من خلال استخدام حقيبة يدها السوداء المميزة لإرسال رسائل إلى موظفيها، أو أحيانًا بخاتمها".

    ووفقًا للمؤرخ الملكي هوغو فيكرز، تم إعلام المساعدين الملكيين، بأنه إذا بدأت الملكة تشعر بتوعك أو بضيق، فستقوم بإرسال إشارة سرية لطلب المساعدة.

    وقال فيكرز: "على سبيل المثال، إذا وضعت الملكة إليزابيث حقيبة يدها على طاولة العشاء، فستعتبر إشارة للموظفين بأنها تريد أن ينتهي الحدث في 5 دقائق، وإذا وضعتها على الأرض فهذا يشير إلى أنها لا تستمتع بالمحادثة التي تجريها".

    وأوضح فيكرز أيضًا، أن الملكة دائمًا تضع حقيبة يدها على ذراعها الأيسر، وأنها عندما تقوم بتبديل الوضع، فإنها علامة واضحة على أنها تشعر بالملل وترغب في الخروج.

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