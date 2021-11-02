ابنة سهير البابلي عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها: الزيارة ممنوعة تماما

كشفت ابنة الفنانة المصرية، سهير البابلي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد دخولها غرفة العناية المركزة، إثر تعرضها لوعكة صحية.

وأشارت نيفين الناقوري في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إلى أن الزيارة ممنوعة عن والدتها بالمستشفى تماما، وأنها تزورها في المواعيد المحددة لمدة دقائق فقط.

وعن تفاصيل أزمتها الصحية، أوضحت الناقوري في تصريحات ل موقع "إي تي بالعربي" أنها أصيبت بجلطة في الرئة تعرضت لها على فترات.

وتابعت أن والدتها تتحدث مع الأطباء بشكل طبيعي والأطباء يطمئنونهم على حالتها الصحية.

وكانت سهير البابلي قد نقلت صباح اليوم الثلاثاء إلى غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات بعد إصابتها بأزمة صحية طارئة.

يشار إلى أن سهير البابلي من أبرز فنانات الكوميديا في مصر والعالم العربي، من أبرز أدوارها مسلسل "بكيزة وزغلول" مع الفنانة إسعاد يونس، ومسرحية "ريا وسكينة" أمام الفنانة شادية، وفيلم "ليلة عسل"، الذي شاركها بطولته الفنان الراحل عزت العلايلي.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك