أول كلمات لنجل صباح فخري بعد وفاته مباشرة في المستشفى... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أول كلمات لنجل الفنان السوري الراحل، صباح فخري، بعد وفاته في مستشفى الشامي في العاصمة السورية دمشق.

وقال طريف صباح، في رسالة مصورة نشرها الإعلامي السوري، ماجد العجلاني، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن "صباح فخري الهرم السوري العظيم، وسأل الله تعالى أن يغفر له ويتغمده برحمته".

وطلب طريف صباح في الرسالة التي سجلت له من مستشفى الشامي من كافة محبي والده أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة.

كما أكد نجل صباح فخري أن "والده سيظل حي باق بفنه وتراثه ومجهوده".

ولفت ماجد العجلاني إلى أن هذا هو أول ظهور لنجل صباح فخري بعد رحيل والده مباشرة في مستشفى الشامي.

وتوفي الفنان السوري، صباح فخري، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 88 عاما.

وحرص العديد من نجوم الفن العربي على نعي صباح فخري عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا"، من أبرزهم نانسي عجرم وسلاف فواخرجي وهيفاء وهبي وجورج وسوف.

والراحل صباح فخري من مواليد حلب عام 1933، ومن أهم إنجازاته الفنية أنه أحد رواد القدود الحلبية، كما أنه ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غناءه على المسرح لمدة تتجاوز 10 ساعات متواصلة دون استراحة، وذلك في أواخر ستينيات القرن الماضي.