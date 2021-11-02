العثور على "اكتشاف استثنائي" استخدمه شعب "المايا" القدماء في المكسيك... صور

قال مسؤولون إن زورقًا خشبيًا كان يستخدمه شعب "المايا" القدامى، ويعتقد أن عمره أكثر من ألف عام، تم اكتشافه جنوبي المكسيك، وهو جزء من العمل الأثري المصاحب لبناء قطار سياحي رئيسي جديد.

تم العثور على الزورق (النادر للغاية) سليمًا تمامًا، مغمورًا في بركة مياه عذبة تُعرف باسم "سينوت"، تنتشر الآلاف منها في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، بالقرب من أنقاض تشيتشن إيتزا، التي كانت ذات يوم مدينة رئيسية في مايا وتتميز بمعابد منحوتة بشكل متقن وأهرامات شاهقة.

وبحسب بيان صادر عن معهد الآثار المكسيكي، يبلغ طول الزورق ما يزيد عن 1.6 متر وعرضه 80 سنتيمترًا، ومن المحتمل أنه كان يستخدم لنقل المياه من "سينوت" أو لعروض طقوس الإيداع.

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ووصف المعهد الاكتشاف الاستثنائي بأنه "أول زورق كامل مثل هذا يتم العثور عليه في منطقة مايا"، مضيفًا أن خبراء من جامعة السوربون في باريس سيساعدون في تحليل الخشب المحفوظ جيدًا لتحديد عمره ونوعه.

وأضاف البيان أنه سيتم أيضًا تكليف نموذج ثلاثي الأبعاد للزورق، لتسهيل المزيد من الدراسة والسماح بعمل نسخ متماثلة.

تم تأريخ الزورق مبدئيًا إلى ما بين 830-950 بعد الميلاد، أي بداية انتهاء ذروة حضارة المايا الكلاسيكية، عندما ازدهرت عشرات المدن عبر جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى حاليًا وسط إنجازات بشرية كبيرة في الرياضيات والكتابة والفن.

تم العثور عليه أثناء قيام العمال ببناء مشروع سكة ​​حديد سياحية برعاية الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كانوا يتفقدون المنطقة المحيطة بالسينوت بالقرب من جزء من المشروع الذي سيرتبط مع كانكون، أكبر منتجع شاطئي في المكسيك.

قام لوبيز أوبرادور بوضع ما يسمى بقطار مايا كبنية تحتية صديقة للسياح من شأنها أن تساعد في التخفيف من حدة الفقر في الولايات الجنوبية الفقيرة بالمكسيك، بينما يجادل النقاد بأنه يخاطر بإلحاق الضرر بالنظم البيئية الحساسة في المنطقة.