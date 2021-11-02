كلب يتسبب في أزمة بين أنوشكا وأحد جيرانها

تسبب كلب في أزمة بين الفنانة أنوشكا وأحد جيرانها، وتطور الأمر إلى تقديم النجمة المصرية بلاغا رسميا ضده في أحد أقسام الشرطة.

ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري في خبر عن النجمة المصرية ، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن أنوشكا تقدمت ببلاغ ضد جارها بعدما سبها بسبب كلبه.

وقال الموقع إن أنوشكا تقدمت بالبلاغ، أمس الاثنين، ضد أحد جيرانها في منطقة قسم أول أكتوبر، مشيرا إلى أن سبب المشادة بينهما هو اعتداء كلب جارها على كلبها.

ولفت الموقع إلى أن قسم الشرطة أحال شكوى الفنانة المصرية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

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