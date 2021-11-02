أشرف زكى يوجه رسالة طمأنة لجمهور سهير البابلى

وجه نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، رسالة طمأنة إلى جمهور الفنانة سهير البابلي، التي تعرضت لأزمة صحية تسببت في دخولها المستشفى.

وقال زكي، في تصريحات عن حالة سهير البابلي لصحيفة "الدستور" المصرية، اليوم الثلاثاء، إن سهير البابلي أصبحت في حالة صحية أفضل في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة.

وفي وقت سابق قالت نيفين الناقوري، ابنة سهير البابلي، إن الزيارة ممنوعة عن والدتها وأن الزيارة التي تقوم لا تتجاوز دقائق معدودة.

يذكر أنه تم نقل سهير البابلي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات المصرية إثر تعرضها لأزمة صحية.

وتعد البابلي من أبرز فنانات الكوميديا في مصر والعالم العربي وشاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "بكيزة وزغلول" ومسرحية "ريا وسكينة" وفيلم "ليلة عسل".

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