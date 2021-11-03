سميرة سعيد تنفعل في مهرجان الموسيقى العربية... "متفقناش على كده"

انفعلت النجمة المغربية سميرة سعيد خلال وقوفها على المسرح في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية، قائلة: "متفقناش على كده".

وخلال تقديمها أغنية "قال جاني بعد يومين"، انفعلت الفنانة سميرة سعيد على المايسترو محمد عرام، وأوقفت الغناء واختلفت معه في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح. وقالت له: "أنا حاسة إني بغني مع أصحابي، إحنا مفروض بنغنيها من الـ"لا" في السلم الموسيقي وليس إلـ"سي".

وفور صعودها على المسرح عبرت سميرة سعيد عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية لأنه المكان الذي يشترك فيه كل مبدعين مصر والوطن العربي ليتذوق الجمهور الفن الجميل والأصالة، ووجهت الشكر لوزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وبعدها اعتذرت عن استكمال حفلها، منوهة أن صوتها في حالة إعياء شديدة.