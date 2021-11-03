مروى راتب تقاضي فنانة إماراتية بعد وصفها بـ"الفاشلة"

رفعت الفنانة السورية المقيمة في دولة الإمارات، مروى راتب، دعوى قضائية ضد الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، بسبب هجوم الأخيرة عليها ووصفها بـ"الفاشلة".

وكشفت راتب في لقاء مع الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر موقع "يوتيوب"، أن ما دفعها لرفع القضية هو تكرار الهجوم عليها من قبل "الإنسانة ذاتها" في إشارة إلى الفنانة بدرية أحمد.

وأضافت الفنانة السورية، أنها تجاوزت عن التعدي والهجوم عليها في كثير من المواقف، ولم تتخذ معها أي إجراءات لمراعاتها بعض الاعتبارات، مضيفة: "أنا لست عنيفة ولست عدوانية مع الناس، وأسامح وأمنح فرصة".

وأوضحت الفنانة السورية، أنها تعرضت للأذى أكثر من مرة بسبب الفنانة بدرية أحمد، وهجومها المتكرر عليها، لكنها كانت تسامح في كل مرة تهاجمها فيها الفنانة الإماراتية عقب اعتذار الأخيرة.

وقالت الفنانة الإماراتية إنها تعلم أن "مروى راتب حسنة المظهر والكلام وكل شيء، ولكن ليس للدرجة التي تصف بها نفسها بأنها "نمبر ون"، "متجاهلة أساتذة كبارا داخل الوسط الفني".

وفي وقت سابق، شنت الفنانة الإماراتية هجوما حادا ضد الفاشينيستات، واصفة إياهن بـ "الكذابات والمنافقات"، مشيرة إلى أنها أصيبت باكتئاب بسببهن خلال الفترة الماضية.