طفلان يقومات بتصرف متهور أعلى مبنى مكون من 27 طابقا... فيديو

يقوم بعض الأطفال بتصرفات يعتقدون أنها تعكس شجاعتهم، لكنها في الحقيقة تصرفات متهورة يمكن أن تنهي حياتهم ومنها اللعب على أسطح المباني ذات الارتفاعات الشاهقة.

ويكون السبب في ذلك عدم إدراك الطفل لخطورة التصرف الذي يقوم به بسبب جهله بتبعاته أو لأنه يريد أن يظهر بمظهر الشجاعة أمام زملائه.

Would you dare? These two boys were spotted on the roof of a 27-storey building in China, with one of them jumping over the gap between two buildings. pic.twitter.com/UFakER8fhY — South China Morning Post (@SCMPNews) November 2, 2021

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لطفلين يقومان بتصرف متهور على سطح بنائين يتكون كل منهما من 27 طابقًا في الصين.

ويظهر الطفلان في الفيديو وهما يتبادلان القفز من سطح أحد المبنيين إلى المبنى الآخر لتخطي الفجوة التي تفصل بينهما.

ويبدو الطفلان في الفيديو وكأنهما يستمتعان بما يقومان به رغم أنه تصرف متهور يمكن أن يودي بحياة أحدهما أو كلاهما إذا سقط من فوق المبنى المرتفع.

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