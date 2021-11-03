شرطة لوس أنجلوس تطلق نظرية جديدة حول "الرجل النفاث" الغامض... فيديو

بعد ما يقرب من عامين من المشاهدة المبلّغ عنها لرجل يحلق على ارتفاعات عالية نسبيًا حول طائرات تهبط في مطار لوس أنجلوس الدولي، أصدرت إدارة الشرطة نظرية جديدة بأنه ربما لم يكن هناك رجل على الإطلاق.
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يقال إن البالون يشبه الشخصية الخيالية "جاك سكيلينجتون" من فيلم تيم بيرتون "A Nightmare Before Christmas" عام 1993.
أفادت قناة "ABC News" بأن أول مشاهدة تم الإبلاغ عنها لطائرة نفاثة محتملة كانت في 30 أغسطس/آب 2020، بعد أن أفاد طياران مختلفان في شركة طيران تجارية برؤية رجل في حزمة نفاثة تحوم بالقرب من مطار لوس أنجلوس.
وقالت السلطات الفيدرالية إنه لم يتم تأكيد أي من النظريات المحيطة بالمشاهدة، وأنها مستمرة في التحقيق في الموقف مع إدارة الطيران الفيدرالية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان لشبكة "ABC News"، يوم الثلاثاء: "لقد عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية للتحقيق في تقارير عن مشاهدة طائرة نفاثة في منطقة لوس أنجلوس، ولم يتم التحقق من أي منها. إحدى النظريات العملية هي أن الطيارين ربما شاهدوا بالونات".
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