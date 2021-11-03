هيفاء وهبي تحيي حفلا في بورسعيد... فيديو

وعبرت وهبي عن سعادتها وتفاعلت مع الجمهور قائلة: "شكرا جزيلا لأهل هذه المدينة الحلوة الطيبين على هذا الاستقبال الرائع، أنا أحب مصر جداً طبعاً وزرت الكثير من المدن فيها ولكن في بور سعيد تحديدا شعرت بحب جديد، حاجة كده من القلب مع ناس طيبة وحقيقية".
هالروعة ما بتوصفها الكلمات!! 😍💚🔥— 👑{ KareemaWehbe }👑 (@KarimaWehbe_HW) November 2, 2021
.#هيفاء_وهبي_في_بورسعيد @HaifaWehbe #هيفاء_وهبي pic.twitter.com/O2nfombyEv
وقدمت هيفاء عددا من أغنياتها الشهيرة مثل فاكرني، مش قادرة استنى، عندي بغبغان، وتوتا، الواوا، يا حياة قلبي وغيرها وأيضا أغنية داليدا "سالمة يا سالمة" وأطلت بفستان أخضر أنيق .
آلاف الجماهير لحضور الديڤا #هيفاء_وهبي الليلة في مصر 😍🔥#هيفاء_وهبي_في_بورسعيد@HaifaWehbe pic.twitter.com/n2NOz2CEXO— HAIFA WEHBE NEWS (@haifawehbe_news) November 2, 2021
وحظيت وهبي بموجة من ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي من قبل محبيها.
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