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    حريق منزل

    خطأ يتسبب في حريق هائل... لماذا لا يمكن إطفاء الزيت المشتعل بالماء؟... فيديو

    © Sputnik . Нил Уотерс . حريق منزل
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    تمثل الحرائق واحدة من الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص سواء في العمل أو السيارة أو حتى داخل المنزل، ولذلك يجب أن يكون هناك معلومات عامة عن طرق إخمادها دون التسبب في كارثة.

    ورغم أن الحرائق الكبرى لا يمكن إخمادها إلا بواسطة أفراد مدربين، إلا أن بعض الحرائق الصغيرة التي يمكن أن نتعرض لها في حياتنا اليومية يمكن إخمادها بسهولة إذا تم استخدام طريقة صحيحة للتعامل معها.

    حريق في خط للبترول الخام على طريق الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة، مصر 14 يوليو 2020
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وتختلف طرق التعامل مع الحرائق الصغيرة وفقا لطبيعة الحريق ونوع المادة المشتعلة، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام الماء لإطفاء بعض المواد، بينما يكون استخدامه كارثيا في حال تم استخدامه مع مواد أخرى.

    ويظهر ذلك جليا في مقطع فيديو نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، على "تويتر"، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص تسبب في اندلاع حريق هائل عندما حاول إطفاء إناء زيت مشتعل باستخدام الماء.

    ويظهر الفيديو لحظة اشتعال إناء زيت داخل مكان مغلق بينما يحاول شخص إطفائه بعدة طرق، ويقوم بملء إناء من الماء وصبه فوق إناء الزيت المشتعل.

    ويرصد الفيديو لحظة سكب الماء على الزيت المشتعل بصورة أدت إلى اندلاع حريق هائل في الماء.

    كيف يمكن إطفاء الزيت المشتعل؟

    عندما تتعرض لحادث اشتعال زيت داخل إناء صغير في منزلك، يجب عليك أن تتخذ الخطوة الأولى في التغلب عليه وهي إطفاء مصدر النار "المشتعلة"، ثم استخدام منشفة أو قطعة قماش كبيرة يمكنها تغطية الإناء المشتعل بصورة كاملة.

    وبعد ذلك، يجب عليك وضع المنشفة تحت الماء ثم عصرها قبل أن تقوم بوضعها على إناء الزيت بحيث يتم تغطيته من كل الجوانب حتى تختفي النار بصورة نهائية لأن بذلك تمنع وصول الأكسجين إليها.

    ماذا يحدث عند وضع الماء على الزيت المشتعل؟

    تكمن خطورة وضع الماء على الزيت المشتعل هو أنهما لا يمتزجان وهو ما يعني أن سكب الماء على الزيت المشتعل يتسبب في أمرين أولهما تحول الماء إلى بخار يزيد حجمه أضعاف كمية الماء المسكوبة وتطاير جزئيات الزيت المشتعلة مع هذا البخار، بحسب تقرير عن حرائق الزيت لموقع "ساينس إيه بي سي" الأمريكي.

    ويعني ذلك أن سكب الماء على الزيت لن يسهم في إخماد الحريق وإنما في زيادة حجمه بصورة كبيرة جدا يمكن أن تحول حريقا صغيرا إلى كارثة.

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