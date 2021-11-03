إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم في البرازيل... فيديو

شهدت إحدى مباريات كرة القدم في البرازيل حادث إطلاق نار، جرى بين الشرطة وأحد الخارجين عن القانون خارج الملعب، الذي تقام عليه المباراة في الدوري البرازيلي تحت 20 عاما.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في خبر عن الحادث، إن إطلاق النار وقع خارج استاد المباراة، في ريو دي جانيرو، الذي كان يشهد مواجهة بين فريقين في الدوري البرازيلي.

Brazilian footballers fled for safety after a gunfight between police and gangs erupted outside a stadium in Rio de Janeiro — which recorded an average of 15 shootings a day in the first half of this year. pic.twitter.com/nf3tbLGMWn — DW News (@dwnews) November 3, 2021

ويظهر في الفيديو لحظة توقف المباراة بسبب إصابة حارس مرمى أحد الفريقين قبل أن يتم سماع صوت إطلاق النار بصورة دفعت اللاعبين للبحث عن مكان يحتمون فيه خوفا على أنفسهم من الإصابة بطلقات الرصاص القريبة منهم.

وبحسب الصحيفة، فإن المباراة كانت تقام بين فريقي "كارابيبوس" و"سيرا ماساينس".

وتشهد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي شهدت الحادث، أحداثا مماثلة تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى نحو 15 عملية إطلاق نار في اليوم الواحد خلال النصف الأول من العام الحالي.

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