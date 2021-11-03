توقيف المعتدين على عمال ماكدونالدز الرياض... السعوديون يتندرون على سيدة ظهرت في المقطع.... فيديو

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على 5 أشخاص متورطين في الاعتداء بالضرب على العمال في أحد مطاعم سلسلة ماكدونالدز في الرياض، بعد ضجة واسعة أثارها مقطع فيديو يوثق الحادث العنيف.

وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان: "تم القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية".

شرطة منطقة الرياض: القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية pic.twitter.com/KjKvBzLaEn — الأمن العام (@security_gov) November 3, 2021

ومساء أمس الثلاثاء، وجّه النائب العام السعودي بالقبض على الأشخاص المتورطين بواقعة الاعتداء على عمال المطعم الواقع على طريق الرياض- مكة.

وأثار المقطع ضجة واسعة عقب نشره مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لم يكن يتضح بعد في أي معطم وقع الحادث.

لكن ماكدونالدز أكدت لاحقا ردا على تساؤلات لأحد الناشطين، أن مقطع الفيديو المتداول والذي شمل الاعتداء على المطعم والموظفين، وقع في أحد فروعها على طريق الرياض – مكة.

وأضافت: "نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة".

هلابك ، بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة — ماكدونالدز السعودية - الوسطى والشرقية والشمالية (@McDonaldsKSA) November 2, 2021

ويظهر المقطع 5 شبان يحطمون بعنف شديد المطعم، ويعتدون على عماله، وظهر أحدهم وهو يضرب أحد الموظفين حتى بعدما سقط مغشيا عليه من شدة الضرب.

إلا أنه وسط هذا الكم الهائل من العنف، وجد السعوديون ما يتندرون عليه في المقطع، عندما ظهرت إحدى السيدات غير مبالية تماما بما يحدث حولها، وهي تطالب عمال المطعم بتجهيز طلبها في هدوء أعصاب منقطع النظير.

صراحه السيدة اللي تبغى طلبها لااحساس ولا ضمير،،،، بالله ماخافت يجي كرسي في وجهها ولاالجوع لاعب فيها — ام حسن (@OmHaassn) November 3, 2021

وتمنى الكثيرون أن يتحلوا ببرود أعصاب هذه السيدة، وقدرتها على التعامل بثبات وهدوء في خضم المواقف الصعبة.

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