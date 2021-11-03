تسجيل
20:22 GMT03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مرض الزهايمر لرجل مسن

    هذا الشيء لا يمكن أن يحذفه ألزهايمر من الذاكرة... فيديو

    © CC0 / pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103752/45/1037524536_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_4866b6adbdf3a67b03972b09da365331.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202111031050618685-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%81%D9%87-%D8%A3%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    يرتبط مرض ألزهايمر بضعف الوظائف الإدراكية، وتلف كبير وتدريجي في الذاكرة، إلى الدرجة التي لا يتمكن فيها المريض من أداء أبسط مهامه الروتينية.

    لكن، ثبت أن هناك ذكرى لا يمكن لهذا المرض الخطير أن يحذفها لدى السواد الأعظم من المرضى، بحسب موقع "واللا".

    وأخيرا، شعر المشاهدون في جميع أنحاء العالم بسعادة غامرة لرؤية الأداء المشترك للمطربين الأمريكيين توني بينيت البالغ من العمر 95 عاما وليدي غاغا.

    كان توني بينيت يعاني من الخرف في السنوات الأخيرة، وكان من المثير أن نرى كيف تمكن مرة أخرى على خشبة المسرح من التعرف على ليدي غاغا أثناء أدائهما والاتصال بها باسمها.

     كان الأمر أكثر إثارة عندما بدأ اللحن في العزف، حيث عادت له الكلمات وتحرك على أصوات الموسيقى وعاد إلى كونه المطرب الذي كان عليه في الماضي. في اليوم التالي لم يتذكر العرض على الإطلاق.

    View this post on Instagram

    A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

    هذا يفاجئ الكثيرين، لكنه في الحقيقة ظاهرة مألوفة جدا في مجال الموسيقى وأبحاث الخرف.

    على الرغم من أن المرض منتشر وينتج عنه ضعف عصبي واسع النطاق، إلا أن القدرة على تذكر الموسيقى والغناء والعزف يتم الحفاظ عليها حتى في المراحل المتقدمة من المرض، ومع الموسيقى تظهر أيضا بقية الذكريات.

    والخرف هو اسم جماعي لمتلازمة الدماغ التنكسية، ومرض ألزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعا.

    دماغ - مخ
    © CC BY-SA 2.0 / A Health Blog / Exercise Plays Vital Role Maintaining Brain Health
    7 تمارين تحمي من الإصابة بـ"ألزهايمر"... من بينها الرقص

    إنها عملية طويلة ومستمرة لفقدان الذاكرة وتقليل القدرة على الحكم على الأشياء، وضعف الأداء اليومي. حتى الأنشطة الروتينية مثل الأكل أو مغادرة المنزل أو الاستحمام يمكن أن تثير المقاومة لدى مرضى ألزهايمر وتتحدى مقدم الرعاية بشكل كبير.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى الوظائف الرئيسية التي يضعفها المرض هي الوظيفة اللفظية، حيث يُترك المرضى عاجزين عن الكلام وغير قادرين على التواصل، وهنا تدخل الموسيقى إلى الصورة.

    في العلاج بالموسيقى، يستخدم المعالج قوة الموسيقى لتمكين الاتصال والتأثير على مجموعة متنوعة من الوظائف المعرفية والعاطفية والاجتماعية.

    وتؤثر الموسيقى على الأشخاص المصابين بالخرف في قناتين متناقضتين على ما يبدو: فمن ناحية، يمكن أن تهدئ وتساعد في حالات القلق وتقلل من مقاومة العلاج.

    من ناحية أخرى، يمكن أن تثير استجابة حركية وذكريات واتصال. يمكن أن يساعد الاستخدام السليم للموسيقى ودمجها في روتين الرعاية اليومية في تخفيف العبء الملقى على عاتق مقدمي الرعاية الأساسيين.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    ميادة الحناوي ترد على شائعات إصابتها بالزهايمر
    7 تمارين تحمي من الإصابة بـ"ألزهايمر"... من بينها الرقص
    5 أعمال منزلية تساعد في تقليل خطر الإصابة بألزهايمر
    دودة تكشف فائدة كبيرة لـ "فيتامين ب 12" على الدماغ البشري والزهايمر
    علماء يثبتون فعالية مذهلة لعشبة تقي من مرض ألزهايمر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك