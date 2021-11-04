الكشف عن المنتج الأكثر ضررا على النساء

كشف الأطباء الروس عن المنتج الأكثر ضررًا على صحة النساء والذي يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة عندهن بسرعة كبيرة نتيجة لتكوين الجينات.

وقالت مديرة مختبر علم الأوبئة والتغذية في المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الروسية، ناتاليا كارامنوفا، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "من المهم جدا الحد من كمية السكر في النظام الغذائي، وإلا فإن الأشخاص وتحديدا النساء قد يعانين من مشاكل في البنكرياس، كما سيؤدي إفراطهن في تناول الحلويات إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة".

واعتبرت الخبيرة الروسية أن "النساء اللواتي يتناولن الحلوة بشكل كبير معرضون لخطر الإصابة بمشاكل جلدية، فالحلويات تسبب الالتهاب والطفح الجلدي والاحمرار وتمنع امتصاص الكولاجين، كما أن الجلد يفقد بسرعة تماسكه ومظهره الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر السكر سلبًا على حالة الأسنان ويعتبره الأطباء أحد الأسباب الرئيسية للتسوس".

وتؤثر معظم الأطعمة التي نتناولها على نسبة السكر في الدم بطريقة أو بأخرى، والتي تؤثر بالسلب على صحة الإنسان العامة وتعرضه للعديد من الأمراض مثل مرض السكري بأنواعه وأمراض السمنة، لذلك يعمل خبراء التغذية على إيجاد وتحديد الوسائل الطبيعية التي تساعد على خفض هذه النسب إلى الحدود الآمنة.